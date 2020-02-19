Ростех назвал число Су-35С, эксплуатируемых ВКС

"Сейчас около семидесяти таких машин находятся в составе российских ВС. Также эти истребители поставляются в Китай", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице госкорпорации в Facebook

Там отмечается, что ровно 12 лет назад Су-35 впервые поднялся в небо. Первый образец боевой машины был собран в 2007 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, а уже в 2011 году здесь начался серийный выпуск Су-35С.

"Этот самолет способен развивать максимальную скорость 1400 км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте 11 км. Дальность полета на малой высоте превышает 1500 км, а на большой с двумя подвесными топливными баками — 4500 км", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения авиационного завода в Комсомольском-на-Амуре, где производится самолет, заявил журналистам, что действующий контракт предполагает поставку последней партии из 10 истребителей Су-35С в 2020 году. Кроме того, по словам замминистра, в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.