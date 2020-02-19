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Ростех назвал число Су-35С, эксплуатируемых ВКС
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РИА Новости

Ростех назвал число Су-35С, эксплуатируемых ВКС

17:46 19.02.2020 (обновлено: 21:07 19.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в данный момент эксплуатируют порядка 70 истребителей Су-35С, сообщили в Ростехе.
"Сейчас около семидесяти таких машин находятся в составе российских ВС. Также эти истребители поставляются в Китай", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице госкорпорации в Facebook.
Там отмечается, что ровно 12 лет назад Су-35 впервые поднялся в небо. Первый образец боевой машины был собран в 2007 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, а уже в 2011 году здесь начался серийный выпуск Су-35С.
"Этот самолет способен развивать максимальную скорость 1400 км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте 11 км. Дальность полета на малой высоте превышает 1500 км, а на большой с двумя подвесными топливными баками — 4500 км", - говорится в сообщении.
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Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения авиационного завода в Комсомольском-на-Амуре, где производится самолет, заявил журналистам, что действующий контракт предполагает поставку последней партии из 10 истребителей Су-35С в 2020 году. Кроме того, по словам замминистра, в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.
Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".
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Су-35СВоздушно-космические силы РоссииРостехРоссияБезопасностьВ мире
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