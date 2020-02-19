Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Его слова цитирует портал Еспресо.TV

Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.

При этом, по его утверждению, украинские разведчики сообщали о планах ополченцев совершить прорыв.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР.