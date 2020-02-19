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Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
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РИА Новости

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

21:01 19.02.2020 (обновлено: 00:18 20.02.2020)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV.
Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
При этом, по его утверждению, украинские разведчики сообщали о планах ополченцев совершить прорыв.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.
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18 февраля, 11:49
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Андрей ЗагороднюкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поправка в конституцию РФ о запрете отчуждения ее территорий, увы, предполагает и уважение к таким же пунктам чужих конституций. Так что лучше бы найти другие способы сохранения территории, тем более сто поправка в общем то ничего не решает-о сдаче земель в аренду там ни слова, о заселении иностранцами тоже. Так что может оказаться юридически территория РФ, а по факту- не очень.
19 февраля, 23:55
sserg.potapow2017
160121030033
Одни террористы, воюют, против других террористов. А мы платим за всё это.
20 февраля, 00:54
Александр DR
7673410360
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