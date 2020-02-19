Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Его слова цитирует портал Еспресо.TV.
Он добавил, что в целом украинские позиции остались неизменными.
При этом, по его утверждению, украинские разведчики сообщали о планах ополченцев совершить прорыв.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.
18 февраля, 11:49В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле