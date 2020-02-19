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МИД Франции призвал стороны конфликта в Донбассе к сдержанности
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РИА Новости

МИД Франции призвал стороны конфликта в Донбассе к сдержанности

20:53 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Франция выражает сожаление в связи боевыми действиями в районе населенного пункта Золотое в Луганской области, призывает стороны к сдержанности, заявил представитель французского МИД.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Франция выражает сожаление по поводу интенсивных боевых действий, имевших место 17 февраля 2020 года в районе поселка Золотое на Украине, которые привели к новым военным потерям. Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого оружия противоречат минским соглашениям и выводам саммита (в нормандском формате – ред.) глав государств и правительств 9 декабря (в Париже – ред.)", - сказал представитель французского ведомства на брифинге в среду.
Он подчеркнул, что Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации. "Она призывает Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы гарантировать полное выполнение прекращения огня", - отметил представитель ведомства.
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Он также добавил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД Франции‎ФранцияВ мире
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