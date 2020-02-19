МИД Франции призвал стороны конфликта в Донбассе к сдержанности

ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Франция выражает сожаление в связи боевыми действиями в районе населенного пункта Золотое в Луганской области, призывает стороны к сдержанности, заявил представитель французского МИД.

Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе , обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"Франция выражает сожаление по поводу интенсивных боевых действий, имевших место 17 февраля 2020 года в районе поселка Золотое на Украине, которые привели к новым военным потерям. Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого оружия противоречат минским соглашениям и выводам саммита (в нормандском формате – ред.) глав государств и правительств 9 декабря (в Париже – ред.)", - сказал представитель французского ведомства на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации. "Она призывает Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы гарантировать полное выполнение прекращения огня", - отметил представитель ведомства.

Он также добавил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.