Минюст рассказал о подготовке проекта нового КоАП

"На совещании отмечалась необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - говорится в сообщении.