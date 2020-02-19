Минюст рассказал о подготовке проекта нового КоАП

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке проекта нового КоАП считает важным при доработке проекта ответственно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам, сообщает Минюст России.
В среду в министерстве состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП. Участники совещания обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru, а также поступившие к ним замечания и предложения.
"На совещании отмечалась необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - говорится в сообщении.