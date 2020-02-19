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Минюст рассказал о подготовке проекта нового КоАП
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РИА Новости

Минюст рассказал о подготовке проекта нового КоАП

20:36 19.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке проекта нового КоАП считает важным при доработке проекта ответственно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам, сообщает Минюст России.
В среду в министерстве состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП. Участники совещания обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru, а также поступившие к ним замечания и предложения.
"На совещании отмечалась необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", - говорится в сообщении.
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