Глава дипломатии ЕС поздравил переизбранного президента Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани , чтобы поздравить его "с окончанием избирательного процесса", говорится в распространенном заявлении пресс-службы Борреля.

"После объявления накануне Независимой избирательной комиссией Афганистана об окончательных результатах президентских выборов, которые состоялись 28 сентября 2019 года, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани, чтобы поздравить его с окончанием избирательного процесса", - указывается в документе.

Боррель приветствовал взятые Гани на себя обязательства по формированию инклюзивного правительства, "в котором будет чувствовать себя представленным весь афганский народ", а также подчеркнул, что теперь на первый план выходит "всеобъемлющий мирный процесс". "В долгосрочной перспективе ЕС готов продолжать оказывать поддержку политическим и экономическим реформам Афганистана", - указывается в документе.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. 18 февраля глава Независимой избирательной комиссии Афганистана Хавы Алам Нуристани в ходе пресс-конференции сообщил, что действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов президентских выборов набрал 50,64% голосов избирателей и официально признан победителем. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.

Проигравший выборы в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что не признает результаты итогового подсчета голосов. Радикальное движение "Талибан заявило, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.