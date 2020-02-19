Небензя считает, что ООН неинтересны проблемы сирийского Эль-Хасеке

ООН, 19 фев - РИА Новости. ООН не доставляет гуманитарную помощь в сирийский город Эль-Хасеке, несмотря на разрешение Дамаска, выданное в конце января, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Сирийская сторона дала ответ ООН об оперативном маршруте через один день… причем как на маршрут из Ирака, так и с территории Сирии. Вот эта нота, она датируется 29 января. Сегодня 19 февраля. Конвой не был направлен ни из Ирака, ни из Дамаска. А ооновские коллеги уже третью неделю просто молчат. Так куда же делась срочность? Или сюжет уже ушел с первых полос и потребности Хасеке стали никому неинтересны?" - сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.