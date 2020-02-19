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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T20:28+0300
https://ria.ru/20200219/1564984298.html
Небензя считает, что ООН неинтересны проблемы сирийского Эль-Хасеке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя считает, что ООН неинтересны проблемы сирийского Эль-Хасеке

20:28 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 19 фев - РИА Новости. ООН не доставляет гуманитарную помощь в сирийский город Эль-Хасеке, несмотря на разрешение Дамаска, выданное в конце января, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Сирийская сторона дала ответ ООН об оперативном маршруте через один день… причем как на маршрут из Ирака, так и с территории Сирии. Вот эта нота, она датируется 29 января. Сегодня 19 февраля. Конвой не был направлен ни из Ирака, ни из Дамаска. А ооновские коллеги уже третью неделю просто молчат. Так куда же делась срочность? Или сюжет уже ушел с первых полос и потребности Хасеке стали никому неинтересны?" - сказал он.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
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Небензя обвинил США в попытке защитить террористов в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоДамаск (мухафаза)Василий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
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