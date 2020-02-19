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2020-02-19T20:59+0300
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В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа
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РИА Новости

В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа

20:20 19.02.2020 (обновлено: 20:59 19.02.2020)
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ЛОНДОН, 19 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ассанж на заседании в среду присутствовал по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.
Судья Ванесса Барайтцер утвердила график предстоящих заседаний по существу с защитой Ассанжа и обвиняющей стороной.
Планируется, что первая часть основных слушаний начнется в понедельник в Королевском суде Вулвича. Заседания будут идти каждый день на протяжении всей следующей недели. Вторая часть основных слушаний состоится в мае.
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Ранее адвокаты и друзья Ассанжа заявляли, что на следующей неделе они намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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