Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T21:49+0300
https://ria.ru/20200219/1564983951.html
Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669812_0:180:3095:1921_1036x0_80_0_0_70a9dfc999fa0b97759318755e85c85f.jpg
РИА Новости

Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции

20:20 19.02.2020 (обновлено: 21:49 19.02.2020)
10578
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении к исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас.
По его словам, этот шаг необходим, если преамбулу Конституции изменить нельзя.
Президент Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Вчера, 17:09
Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
2049426292
Обсудить 100
Госдума РФРоссияОбществоАндрей КлишасКонституция РФВ мире
Популярные комментарии
Запишите меня в самые страшные преступники - в нарушители Конституции. Я - атеист, и по предлагаемым поправкам оказываюсь вне закона.
19 февраля, 20:51
iibrovkin
102230231
Браком должен считаться официальный или религиозный брак, достали уже с этим проститутством- "сожительством"! Обязательно Уважение друг к другу нужно прописать не зависимо от веры, пола, расовой, социальной и сексуальной пренадлежности! Нетрадиционно ориентированым можно что-то не разрешать в плане официальной регистрации и прочего но и напрежение в обществе в отношении этой темы не допустимо создавать!
19 февраля, 21:42
Товарищ .
47600326
Рекомендуем
Виды Москвы
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Число составов административных правонарушений планируют сократить
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Телеведущий Леонид Якубович
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Пенсионное удостоверение
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Пластиковые ложки и вилки
Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике
Кадр из фильма Матрица
В Сети появились фотографии Нео и Тринити из новой "Матрицы"
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния