Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции

Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении к исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении к исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции , а в ее основной текст, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас

По его словам, этот шаг необходим, если преамбулу Конституции изменить нельзя.

Президент Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.