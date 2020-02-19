Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что Россия "посоветует" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро начать переговоры с оппозицией о президентских выборах в стране, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Мы надеемся, что власти Российской Федерации дадут такой совет режиму Мадуро. Пока мы такого не наблюдаем, но это было бы очень положительным вкладом", - сказал он.
По его словам, нарастающие санкции не задуманы как нечто постоянное и призваны сподвигнуть Мадуро к переговорам с оппозицией о президентских выборах. Выборы он назвал "мирным выходом из нынешнего кризиса".
США накануне ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.