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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-19T20:18+0300
https://ria.ru/20200219/1564983868.html
Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России
https://cdn21.img.ria.ru/images/143494/51/1434945184_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_0fdda680ef45d9262dcdbabfb4329bc7.jpg
РИА Новости

Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России

20:18 19.02.2020
1127
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Каракас
Города Мира. Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что Россия "посоветует" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро начать переговоры с оппозицией о президентских выборах в стране, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Мы надеемся, что власти Российской Федерации дадут такой совет режиму Мадуро. Пока мы такого не наблюдаем, но это было бы очень положительным вкладом", - сказал он.
Скульптура у здания государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в Каракасе
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По его словам, нарастающие санкции не задуманы как нечто постоянное и призваны сподвигнуть Мадуро к переговорам с оппозицией о президентских выборах. Выборы он назвал "мирным выходом из нынешнего кризиса".
США накануне ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Центр Гаваны
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроРоснефтьВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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