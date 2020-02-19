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Упавший на Ямале Ми-8 был исправен перед полетом, заявила авиакомпания
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РИА Новости

Упавший на Ямале Ми-8 был исправен перед полетом, заявила авиакомпания

17:14 19.02.2020 (обновлено: 20:42 19.02.2020)
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© Фото : страница drilling_russia в InstagramМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
© Фото : страница drilling_russia в Instagram
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Ямало-Ненецком автономном округе, был полностью исправен перед полетом, сообщили РИА Новости в среду в авиакомпании "Скол".
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший из Красноярского края, потерпел крушение 14 февраля в районе порта Сабетта. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. В окружном управлении МЧС отмечали, что вертолет угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось.
Вертолет Ми-8
14 февраля, 15:09
Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Уральском следственном управлении на транспорте сообщали РИА Новости, что потерпевшими по данному делу пока признаны шесть пассажиров, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведомство отмечало, что рассматриваются три причины случившегося: ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. По данным региональных властей, госпитализация пострадавшим не понадобилась, они уже покинули территорию автономного округа.
"Вертолет Ми-8 АМТ, выпущенный в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, был приобретен авиакомпанией "Скол" в 2019 году. С момента изготовления имел наработку менее 100 часов. На момент выпуска в полет воздушное судно было полностью обслужено и исправно. Решение о возможном восстановлении вертолета будет принято после проведения технического аудита воздушного судна", - сообщили в компании.
По словам представителя перевозчика, до озвучивания предварительных итогов расследования официальной комиссией "ни одна из версий причин происшествия не может быть признана достоверной". На предприятии ведется внутреннее расследование, добавили в компании.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
17 февраля, 17:45
В СК рассказали о потерпевших по делу о крушении Ми-8 на Ямале
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеМи-8ЯмалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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