Упавший на Ямале Ми-8 был исправен перед полетом, заявила авиакомпания

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший из Красноярского края, потерпел крушение 14 февраля в районе порта Сабетта. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. В окружном управлении МЧС отмечали, что вертолет угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Уральском следственном управлении на транспорте сообщали РИА Новости, что потерпевшими по данному делу пока признаны шесть пассажиров, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведомство отмечало, что рассматриваются три причины случившегося: ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. По данным региональных властей, госпитализация пострадавшим не понадобилась, они уже покинули территорию автономного округа.

"Вертолет Ми-8 АМТ, выпущенный в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, был приобретен авиакомпанией "Скол" в 2019 году. С момента изготовления имел наработку менее 100 часов. На момент выпуска в полет воздушное судно было полностью обслужено и исправно. Решение о возможном восстановлении вертолета будет принято после проведения технического аудита воздушного судна", - сообщили в компании.