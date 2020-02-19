Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Аномально теплая Аномально теплая погода сохранится почти на всей территории страны как минимум до начала следующей недели, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечают синоптики, сейчас в России господствует обширный и глубокий Североатлантический циклон. Именно он обеспечивает всю страну "небывалым" для февраля теплом.

"Аномалия температуры воздуха в среднем составляет 8-12 градусов выше нуля, на севере Урала и Сибири — до +16 градусов", — говорится в сообщении.

Вплоть до ближайших выходных температурный фон прогнозируется выше климатической нормы на 4-8 градусов, возможны новые погодные рекорды. При этом местами будет облачно, ожидаются осадки ввиде дождя.

"В Москве 20-22 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в ночные часы около нуля" — сообщает Гидрометцентр

В Северной столице в эти дни столбик термометра может подняться до 4 градусов, ночью температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов.