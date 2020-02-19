Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T20:03+0300
https://ria.ru/20200219/1564983606.html
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/155979/50/1559795014_0:0:3134:1764_1036x0_80_0_0_cc9ddef99d748d62b7bcef582fd98a48.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России

20:03 19.02.2020
21894
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Аномально теплая погода сохранится почти на всей территории страны как минимум до начала следующей недели, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Как отмечают синоптики, сейчас в России господствует обширный и глубокий Североатлантический циклон. Именно он обеспечивает всю страну "небывалым" для февраля теплом.
Теплая погода зимой
12 января, 07:30РИА Наука
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
"Аномалия температуры воздуха в среднем составляет 8-12 градусов выше нуля, на севере Урала и Сибири — до +16 градусов", — говорится в сообщении.
Вплоть до ближайших выходных температурный фон прогнозируется выше климатической нормы на 4-8 градусов, возможны новые погодные рекорды. При этом местами будет облачно, ожидаются осадки ввиде дождя.
"В Москве 20-22 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в ночные часы около нуля" — сообщает Гидрометцентр.
В Северной столице в эти дни столбик термометра может подняться до 4 градусов, ночью температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов.
Волновой циклон, направляющийся с запада, 23 февраля принесет осадки в Центральную Россию. При этом температурный фон не изменится.
У природы нет плохой погоды
Вчера, 15:14
У природы нет плохой погоды
9821135721
Обсудить 3
ПогодаГидрометцентрРоссияОбщество
Рекомендуем
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
Пластиковые ложки и вилки
Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Пассажиры московского метро в защитных масках
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Пенсионное удостоверение
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния