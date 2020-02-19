Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Рабочее совещание по проекту нового КоАП состоялось в среду.
"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ – с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что эту позицию поддержали представители Федерального Собрания РФ.
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