Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T19:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564983533.html
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:171:3005:1861_1036x0_80_0_0_43717df6835f5f365870ae293ce2f502.jpg
РИА Новости

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

19:55 19.02.2020
422
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Рабочее совещание по проекту нового КоАП состоялось в среду.
"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ – с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что эту позицию поддержали представители Федерального Собрания РФ.
Здание Минюста РФ
6 февраля, 16:50
В Минюсте ответили на критику в адрес проекта нового КоАП
402100
Обсудить 0
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Михаил МишустинГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Здание Минюста РФ
Минюст рассказал о подготовке проекта нового КоАП
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" сообщил о следственных мероприятиях в своих офисах
Международная космическая станция
В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Защита бизнесмена Бойко-Великого обжаловала его арест
Заместитель министра обороны США Джон Руд
Трамп подтвердил уход Джона Руда с поста замглавы Пентагона
Саратов
Депутаты внесли поправки в регламент саратовской облдумы под вой сирен
Кадр из фильма Секс в большом городе-2
"Мужчина моей мечты" Крис Нот стал отцом во второй раз
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Число составов административных правонарушений планируют сократить
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме
Пожарный
В Нижегородской области ликвидировали пожар на пилораме
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
Сотрудник полиции
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Украина не намерена ограничивать въезд для граждан Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния