Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

"Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство РФ с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ – с апреля 2020 года на июнь 2020 года", - говорится в сообщении.