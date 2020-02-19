"Ростелеком" сообщил о следственных мероприятиях в своих офисах

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Ростелеком" подтверждает проведение органами внутренних дел следственных мероприятий в офисах компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полицейские задержали сотрудников ПАО "Ростелеком" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура". По данным источника, речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые "Ростелеком" проводил в 2019 году, ущерб от картельного сговора оценен в размере порядка 788 миллионов рублей.

"Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов", - прокомментировали в пресс-службе "Ростелекома",

В компании отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию и создавая условия для проведения оперативных мероприятий. В интересах следствия другие детали не раскрываются.

"Ростелеком" уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, выстраивая внутренние процессы на основе полного неприятия коррупции и любых злоупотреблений. Это касается как внешних контрагентов, так и сотрудников компании", - добавил собеседник агентства.