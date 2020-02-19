Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T19:57+0300
https://ria.ru/20200219/1564983510.html
"Ростелеком" сообщил о следственных мероприятиях в своих офисах
https://cdn25.img.ria.ru/images/153382/04/1533820418_0:72:3262:1906_1036x0_80_0_0_0a994f7155ea9d8dbf899219bb7b04db.jpg
РИА Новости

"Ростелеком" сообщил о следственных мероприятиях в своих офисах

19:57 19.02.2020
901
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Ростелеком" подтверждает проведение органами внутренних дел следственных мероприятий в офисах компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полицейские задержали сотрудников ПАО "Ростелеком" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура". По данным источника, речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые "Ростелеком" проводил в 2019 году, ущерб от картельного сговора оценен в размере порядка 788 миллионов рублей.
Логотип TELE2
Вчера, 18:29
"Ростелеком" увеличил долю в Tele2 до 100%
"Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов", - прокомментировали в пресс-службе "Ростелекома",
В компании отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию и создавая условия для проведения оперативных мероприятий. В интересах следствия другие детали не раскрываются.
"Ростелеком" уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, выстраивая внутренние процессы на основе полного неприятия коррупции и любых злоупотреблений. Это касается как внешних контрагентов, так и сотрудников компании", - добавил собеседник агентства.
"Ростелеком" - один из крупнейших телекоммуникационных операторов РФ. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, доступа в интернет, платного ТВ, услуги дата-центров и другие. Государство в лице Росимущества владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" (48,71% обыкновенных акций).
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
24 апреля 2019, 14:58
ФАС выдала предупреждение "Ростелекому"
2633201
Обсудить 1
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РостелекомРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии
Логотип TELE2
"Ростелеком" увеличил долю в Tele2 до 100%
Виды Москвы
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
Строительство газопровода Северный поток-2
Главы "Газпрома" и австрийской OMV обсудили "Северный поток – 2"
Постпред России при ООН
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
Города Мира. Каракас
Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России
Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России
Международная космическая станция
В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС
Сотрудник полиции
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Санкт-Петербургская Филармония им. Шостаковича
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния