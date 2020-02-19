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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T19:50+0300
https://ria.ru/20200219/1564983356.html
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

19:49 19.02.2020 (обновлено: 19:50 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 19 фев - РИА Новости. Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы не прекратим поддержку законного сирийского правительства, которое ведет законную борьбу с международным терроризмом", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.
"Со своей стороны продолжим усилия по нормализации ситуации в Сирии. Считаем важным налаживать исторические связи между различными этноконфессиональными группами населения САР, которым был нанесен тяжелый урон в ходе попыток разорвать страну на куски", - добавил дипломат.
Небензя отметил, что террористическая угроза снова появляется на востоке Сирии, который при поддержке США и их союзников находится под контролем курдских "Сирийских демократических сил".
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"На восточном берегу Евфрата все большую угрозу представляют боевики, которые бегут из тюрем. Есть среди них и иностранные террористы. Некоторые из них уходят в подполье, оседают в лагерях беженцев, другие разбредаются по всему региону. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность таким развитием событий", - сказал постпред.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь.
В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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