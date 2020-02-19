Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

ООН, 19 фев - РИА Новости. Россия не прекратит поддержку правительства Россия не прекратит поддержку правительства Сирии , которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

"Мы не прекратим поддержку законного сирийского правительства, которое ведет законную борьбу с международным терроризмом", - заявил Небензя на заседании СБ ООН

"Со своей стороны продолжим усилия по нормализации ситуации в Сирии. Считаем важным налаживать исторические связи между различными этноконфессиональными группами населения САР, которым был нанесен тяжелый урон в ходе попыток разорвать страну на куски", - добавил дипломат.

Небензя отметил, что террористическая угроза снова появляется на востоке Сирии, который при поддержке США и их союзников находится под контролем курдских "Сирийских демократических сил".

"На восточном берегу Евфрата все большую угрозу представляют боевики, которые бегут из тюрем. Есть среди них и иностранные террористы. Некоторые из них уходят в подполье, оседают в лагерях беженцев, другие разбредаются по всему региону. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность таким развитием событий", - сказал постпред.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.