Трамп подтвердил уход Джона Руда с поста замглавы Пентагона

Агентство отмечает, что в мае Руд в показаниях конгрессу подтвердил, что Украине полагалась обещанная по военной линии помощь в размере 250 миллионов долларов, выделение которой придержал Трамп. Вопрос удержания средств стал одним из центральных в процессе импичмента.