Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T19:45+0300
https://ria.ru/20200219/1564983111.html
Трамп подтвердил уход Джона Руда с поста замглавы Пентагона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983150_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4aab28fe9662f0616217572a551598e7.jpg
РИА Новости

Трамп подтвердил уход Джона Руда с поста замглавы Пентагона

19:40 19.02.2020 (обновлено: 19:45 19.02.2020)
392
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗаместитель министра обороны США Джон Руд
Заместитель министра обороны США Джон Руд
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил появившуюся в СМИ информацию об уходе из Пентагона замглавы ведомства Джона Руда.
"Я хочу поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему успеха в будущих начинаниях", - написал он в среду в своем Twitter.
Агентство Блумберг ранее со ссылкой на источники сообщило об этой отставке, указав на то, что Руд якобы находился под давлением со стороны "тех, кто потерял веру в его способность претворять в жизнь повестку Трампа". Руд занимал должность заместителя министра обороны по политическим вопросам с января 2018 года.
Агентство отмечает, что в мае Руд в показаниях конгрессу подтвердил, что Украине полагалась обещанная по военной линии помощь в размере 250 миллионов долларов, выделение которой придержал Трамп. Вопрос удержания средств стал одним из центральных в процессе импичмента.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
18 февраля, 23:14
Трамп признал, что его твиты осложняют работу генпрокурора США
641000
Обсудить 1
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Постпред России при ООН
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
Кадры суда, где завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа
В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа
Международная космическая станция
В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
Города Мира. Каракас
Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ
Ричард Гренелл
СМИ: Трамп назначит Гренелла директором национальной разведки
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Президент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
Разрушенные в результате ракетного удара в городе Мариб, Йемен
Сын министра обороны Йемена погиб при покушении на главу ведомства
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
Ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Инеса Козловская
Умерла создатель школы гравитационной физиологии движений
Украинская военная техника на Донбассе
ВСУ покинули ряд позиций в Донбассе, заявил депутат Рады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния