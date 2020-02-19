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В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС
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РИА Новости

В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС

19:35 19.02.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замена космонавтов в экипажах космических кораблей не является экстраординарным событием, говорится в материалах "Роскосмоса", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что космонавт Николай Тихонов получил травму и может быть заменен в экипаже пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) намечается на 9 апреля.
Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что в основном экипаже "Союза МС-16" будет произведена замена Тихонова и Андрея Бабкина на дублёров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера из-за временной негодности одного из членов основного экипажа.
"Замена в экипажах не является экстраординарным событием. В истории пилотируемой космонавтики известны порядка 40 случаев частичных или полных замен экипажей. По официальным данным, только при полетах на орбитальный комплекс "Мир" произошло 15 смен первоначально утвержденных экипажей", - говорится в материалах "Роскосмоса" со ссылкой на заключение комиссии госкорпорации, состоявшейся в среду.
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Отмечается, что по программе МКС последнее изменение в экипаже было в 2017 году, когда космонавта Александра Скворцова в экипаже корабля "Союз МС-07" пришлось заменить на Антона Шкаплерова из-за травмы, полученной на спортивном занятии.
"Из нашумевших примеров - самая известная и самая трагическая замена (в экипаже корабля) "Союз-11" в 1971 году. За три дня до старта экипаж Алексея Леонова был заменен на дублеров по причине обнаруженного у Валерия Кубасова затемнения в легких (аллергическая реакция)", - говорится в материалах.
Экипаж "Союза-11" в июне 1971 года погиб при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля.
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Николай Тихонов (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
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