В "Роскосмосе" оценили замену экипажа, который должен лететь на МКС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замена космонавтов в экипажах космических кораблей не является экстраординарным событием, говорится в материалах Замена космонавтов в экипажах космических кораблей не является экстраординарным событием, говорится в материалах "Роскосмоса" , имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что в основном экипаже "Союза МС-16" будет произведена замена Тихонова и Андрея Бабкина на дублёров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера из-за временной негодности одного из членов основного экипажа.

"Замена в экипажах не является экстраординарным событием. В истории пилотируемой космонавтики известны порядка 40 случаев частичных или полных замен экипажей. По официальным данным, только при полетах на орбитальный комплекс "Мир" произошло 15 смен первоначально утвержденных экипажей", - говорится в материалах "Роскосмоса" со ссылкой на заключение комиссии госкорпорации, состоявшейся в среду.

Отмечается, что по программе МКС последнее изменение в экипаже было в 2017 году, когда космонавта Александра Скворцова в экипаже корабля "Союз МС-07" пришлось заменить на Антона Шкаплерова из-за травмы, полученной на спортивном занятии.

"Из нашумевших примеров - самая известная и самая трагическая замена (в экипаже корабля) "Союз-11" в 1971 году. За три дня до старта экипаж Алексея Леонова был заменен на дублеров по причине обнаруженного у Валерия Кубасова затемнения в легких (аллергическая реакция)", - говорится в материалах.