Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам

ООН, 19 фев – РИА Новости. США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам, но заставить Дамаск пойти на переговоры с ними не удастся, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Необходимо прекратить защищать боевиков, в том числе из листированной Советом Безопасности организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Недавно мы вновь услышали от высокопоставленного представителя США, конкретно от Джеймса Джеффри (спецпредставитель госдепа США по Сирии - ред.), о том, что с "Хайят Тахрир аш-Шам"* вроде как можно и договариваться", - сказал представитель РФ.
"Обеспечивая политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти на переговоры с ними не получится", - заявил Небензя.
Он подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии возможно лишь силами самих сирийцев и не должно "продавливаться".
Конечно, мы все хотели бы видеть прогресс на политическом треке, но продавливать или давать готовые решения означает нарушать принцип, о котором мы все здесь договорились. Судьбу страны должен решать сирийский народ.
"Мы также будем настраивать всех сирийцев на конструктивный лад", - подчеркнул представитель РФ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.