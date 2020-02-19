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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T20:33+0300
https://ria.ru/20200219/1564982659.html
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам

19:37 19.02.2020 (обновлено: 20:33 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН
Постпред России при ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 19 фев – РИА Новости. США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам, но заставить Дамаск пойти на переговоры с ними не удастся, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Необходимо прекратить защищать боевиков, в том числе из листированной Советом Безопасности организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Недавно мы вновь услышали от высокопоставленного представителя США, конкретно от Джеймса Джеффри (спецпредставитель госдепа США по Сирии - ред.), о том, что с "Хайят Тахрир аш-Шам"* вроде как можно и договариваться", - сказал представитель РФ.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
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"Обеспечивая политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти на переговоры с ними не получится", - заявил Небензя.
Он подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии возможно лишь силами самих сирийцев и не должно "продавливаться".

Конечно, мы все хотели бы видеть прогресс на политическом треке, но продавливать или давать готовые решения означает нарушать принцип, о котором мы все здесь договорились. Судьбу страны должен решать сирийский народ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Василий Небензя
постпред России при ООН
"Мы также будем настраивать всех сирийцев на конструктивный лад", - подчеркнул представитель РФ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСирияООНРоссияСШАВ мире
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