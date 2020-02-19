Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам

"Необходимо прекратить защищать боевиков, в том числе из листированной Советом Безопасности организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Недавно мы вновь услышали от высокопоставленного представителя США, конкретно от Джеймса Джеффри (спецпредставитель госдепа США по Сирии - ред.), о том, что с "Хайят Тахрир аш-Шам"* вроде как можно и договариваться", - сказал представитель РФ.