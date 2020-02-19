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"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
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РИА Новости

"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла

19:25 19.02.2020
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. "Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые по оперативным данным на 19 февраля 2020 года не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО", - сообщается на сайте.
По оперативным данным на 19 февраля для выполнения такими предприятиями расчётных требований необходимо в срок до 25 февраля включительно выплатить компании более 16 миллионов долларов.
"Нафтогаз" обратил внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля кроме минимального платежа также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе.
"Для избежания рисков прекращения газоснабжения населения "Нафтогаз" подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - добавили в компании.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
17 февраля, 15:14
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