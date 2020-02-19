"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла

"НАК "Нафтогаз Украины" сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые по оперативным данным на 19 февраля 2020 года не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО", - сообщается на сайте.

По оперативным данным на 19 февраля для выполнения такими предприятиями расчётных требований необходимо в срок до 25 февраля включительно выплатить компании более 16 миллионов долларов.

"Нафтогаз" обратил внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля кроме минимального платежа также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе.