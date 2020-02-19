В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин пяти населенных пунктов

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли окраины пяти населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 16 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 8.45 до 18.30 (совпадает с мск) нами было зафиксировано восемь фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрелам подверглись пять населенных пунктов республики. По окраинам Донецка, а именно по поселку шахты Трудовская, по состоянию на 18.30 было выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. Еще одна мина была выпущена в направлении населенного пункта Сигнальное", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что при обстрелах также применялось стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.