В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин пяти населенных пунктов

"Сегодня с 8.45 до 18.30 (совпадает с мск) нами было зафиксировано восемь фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрелам подверглись пять населенных пунктов республики. По окраинам Донецка, а именно по поселку шахты Трудовская, по состоянию на 18.30 было выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. Еще одна мина была выпущена в направлении населенного пункта Сигнальное", - сказал представитель ведомства.