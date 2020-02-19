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Новости Подмосковья
2020-02-19T19:18+0300
https://ria.ru/20200219/1564982297.html
В бывших военных городках МО отремонтировали более 500 домов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564981769_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_e165c3167b4d7bcbcf102ffb325707a9.jpg
РИА Новости

В бывших военных городках МО отремонтировали более 500 домов

19:18 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 2014 года в бывших военных городках Подмосковья капитально отремонтировали более 500 многоквартирных домов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
По словам директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерия Николова, всего в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, которые расположены в бывших военных городках.
"Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений", – отметил Николов.
Исключение составляют аварийные дома, запланированные к переселению, и МКД, где меньше пяти квартир.
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Новости ПодмосковьяМинистерство ЖКХ Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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