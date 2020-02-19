В бывших военных городках МО отремонтировали более 500 домов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 2014 года в бывших военных городках Подмосковья капитально отремонтировали более 500 многоквартирных домов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
По словам директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерия Николова, всего в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, которые расположены в бывших военных городках.
"Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений", – отметил Николов.
Исключение составляют аварийные дома, запланированные к переселению, и МКД, где меньше пяти квартир.