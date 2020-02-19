Красноярские ТЭЦ зафиксировали снижение производства тепла на 18%

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Три красноярские ТЭЦ с начала года зафиксировали снижение производства тепловой энергии на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году в связи с более высокой температурой наружного воздуха, сообщает "Сибирская генерирующая компания" ( Три красноярские ТЭЦ с начала года зафиксировали снижение производства тепловой энергии на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году в связи с более высокой температурой наружного воздуха, сообщает "Сибирская генерирующая компания" ( СГК ).

"Работа теплоэлектроцентралей зависит от температуры воздуха. Зима в отопительном периоде 2019-2020 годов теплая, поэтому нагрузка на станции снижена", - отметил заместитель гендиректора - директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, слова которого приведены в сообщении.

Уточняется, что уменьшение нагрузок на красноярские электростанции отразилось на потреблении их основного топлива – угля. В феврале его расход сократился на 17%.

"Снижение производства энергии не повлияет на выполнение предприятиями СГК основных производственных планов. В этом году мы продолжим экологическую модернизацию ТЭЦ-1, а кроме того, намерены реализовать масштабную программу по развитию теплосетевой инфраструктуры Красноярска, которая создаст возможности для дальнейшего сокращения неэффективных котельных в Красноярске", - подчеркнул Шлегель.