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Теплоснабжение
2020-02-19T19:17+0300
https://ria.ru/20200219/1564982225.html
Красноярские ТЭЦ зафиксировали снижение производства тепла на 18%
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РИА Новости

Красноярские ТЭЦ зафиксировали снижение производства тепла на 18%

19:17 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Три красноярские ТЭЦ с начала года зафиксировали снижение производства тепловой энергии на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году в связи с более высокой температурой наружного воздуха, сообщает "Сибирская генерирующая компания" (СГК).
"Работа теплоэлектроцентралей зависит от температуры воздуха. Зима в отопительном периоде 2019-2020 годов теплая, поэтому нагрузка на станции снижена", - отметил заместитель гендиректора - директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, слова которого приведены в сообщении.
Уточняется, что уменьшение нагрузок на красноярские электростанции отразилось на потреблении их основного топлива – угля. В феврале его расход сократился на 17%.
"Снижение производства энергии не повлияет на выполнение предприятиями СГК основных производственных планов. В этом году мы продолжим экологическую модернизацию ТЭЦ-1, а кроме того, намерены реализовать масштабную программу по развитию теплосетевой инфраструктуры Красноярска, которая создаст возможности для дальнейшего сокращения неэффективных котельных в Красноярске", - подчеркнул Шлегель.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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