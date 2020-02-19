В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее ГУП "Мосгортранс" назвало фейком сообщения о том, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан КНР.

"Учитывая принятие правительством Российской Федерации 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эти меры нужны для безопасности пассажиров.

"Общественный транспорт – место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства – министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Россию принял решение ввести с 20 февраля временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.