В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее ГУП "Мосгортранс" назвало фейком сообщения о том, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан КНР.
"Учитывая принятие правительством Российской Федерации 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что эти меры нужны для безопасности пассажиров.
"Общественный транспорт – место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства – министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Россию принял решение ввести с 20 февраля временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
18 февраля, 18:26Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса