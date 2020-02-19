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В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

19:17 19.02.2020
11735
© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанкПассажиры московского метро в защитных масках
Пассажиры московского метро в защитных масках
© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее ГУП "Мосгортранс" назвало фейком сообщения о том, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан КНР.
"Учитывая принятие правительством Российской Федерации 20 февраля решения по ограничению въезда граждан Китая, мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что эти меры нужны для безопасности пассажиров.
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"Общественный транспорт – место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность в соответствии с распоряжениями федерального правительства – министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Наша цель – быть надежным и лучшим транспортом для наших пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Россию принял решение ввести с 20 февраля временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссияУханьМосгортранс
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