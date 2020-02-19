"Энел Россия" примет участие в следующих отборах на модернизацию ТЭС

"В целом я могу сказать, что мы планируем участвовать во всех возможных будущих тендерах, не только в том, который будет проводиться следующим, но и после него. Готовим линейку интересных проектов", - сказал Палашано.

В августе правительство утвердило список проектов модернизации ТЭС с вводом в 2022-2024 годах. "Энел Россия" вошла в него с проектом модернизации Невинномысской ГРЭС мощностью 50 МВт. В список модернизации ТЭС на 2025 год, который кабмин утвердил в феврале, попали три проекта компании на общую мощность 320 МВт. Отобранные проекты включают в себя замену двух турбин с увеличением их мощности со 100 МВт до 120 МВт и переоснащение котла на Среднеуральской ГРЭС, а также замену котла на Невинномысской ГРЭС.