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Теплоснабжение
2020-02-19T19:13+0300
https://ria.ru/20200219/1564982124.html
"Энел Россия" примет участие в следующих отборах на модернизацию ТЭС
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РИА Новости

"Энел Россия" примет участие в следующих отборах на модернизацию ТЭС

19:13 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Энел Россия" планирует принять участие в следующих отборах в рамках программы модернизации ТЭС, заявил журналистам гендиректор компании Карло Палашано Вилламанья.
"В целом я могу сказать, что мы планируем участвовать во всех возможных будущих тендерах, не только в том, который будет проводиться следующим, но и после него. Готовим линейку интересных проектов", - сказал Палашано.
В августе правительство утвердило список проектов модернизации ТЭС с вводом в 2022-2024 годах. "Энел Россия" вошла в него с проектом модернизации Невинномысской ГРЭС мощностью 50 МВт. В список модернизации ТЭС на 2025 год, который кабмин утвердил в феврале, попали три проекта компании на общую мощность 320 МВт. Отобранные проекты включают в себя замену двух турбин с увеличением их мощности со 100 МВт до 120 МВт и переоснащение котла на Среднеуральской ГРЭС, а также замену котла на Невинномысской ГРЭС.
В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы со вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.
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