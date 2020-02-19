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ЕП рекомендовал призвать Россию и США к новому механизму по РСМД
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РИА Новости

ЕП рекомендовал призвать Россию и США к новому механизму по РСМД

19:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Европейский парламент рекомендовал внешнеполитической службе Евросоюза в условиях "провала" договора РСМД призвать США и Россию возобновить диалог для поиска нового механизма по регулированию ситуации вокруг ракет средней и малой дальности. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕП.
"Учитывая провал договора РСМД прошлым летом, члены Европейского парламента рекомендуют представителям ЕС призвать США и Россию возобновить диалог и найти путь ввести в действие новый юридически обязательный инструмент по ракетам средней и меньшей дальности", - говорится в документе.
Парламентарии также заявили о необходимости подчеркнуть, что "четкое обязательство России и США по продлению договора СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - ред.), который истекает в феврале 2021 года, внесет ощутимый положительный вклад в предстоящую обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".
Договор РСМД прекратил действие 2 августа 2019 года. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
12 февраля, 11:34
В МИД подтвердили актуальность предложения о моратории по РСМД
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигали взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.
ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства, имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО являются 191 государство.
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ЕвропарламентВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3ЕвросоюзРоссияСШАВ мире
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