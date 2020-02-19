В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд "глупым жестом"

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Это абсурд, так что мы не обращаем внимания на это. И добавление к иску санкций против Rosneft Trading одинаково смешно. Думаю, это глупый жест со стороны режима", - сказал он.

По его словам, этот шаг Каракаса обусловлен тем, что они не могут ввести какие-либо санкции в отношении США в ответ на их ограничения.

США накануне ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.