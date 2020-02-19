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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-19T19:06+0300
https://ria.ru/20200219/1564981891.html
В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд "глупым жестом"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564938671_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bc282d9fad28b6ad19d13d068d18e777.jpg
РИА Новости

В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд "глупым жестом"

19:06 19.02.2020
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© REUTERS / Ivan Alvarado/File PhotoСкульптура у здания государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в Каракасе
Скульптура у здания государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в Каракасе
© REUTERS / Ivan Alvarado/File Photo
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Это абсурд, так что мы не обращаем внимания на это. И добавление к иску санкций против Rosneft Trading одинаково смешно. Думаю, это глупый жест со стороны режима", - сказал он.
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По его словам, этот шаг Каракаса обусловлен тем, что они не могут ввести какие-либо санкции в отношении США в ответ на их ограничения.
США накануне ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
Венесуэла ранее подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в среду, что Каракас включит санкции против Rosneft Trading в поданную жалобу.
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67104543
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ВенесуэлыХорхе АрреасаРоснефтьВенесуэлаКаракасСШАВ мире
Популярные комментарии
Да уж, жаловаться в какой-либо суд на США - глупее не придумаешь! Недавно суд при ООН вздумал расследовать военные преступления американских вояк в Афгане. Но после угрозы ввести санкции против судей, намерение куда-то тихо испарилось. А что уж про Гаагу говорить.
19 февраля, 19:17
Von Stirliz
2110002
правильно говорит. что это " глупый жест". потому что они плевали на его решения. и нам надо относиться к его решениям так же.
19 февраля, 19:13
mmilentich
1500102
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