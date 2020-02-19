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Китайский производитель Vivo планирует предустанавливать российское ПО
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РИА Новости

Китайский производитель Vivo планирует предустанавливать российское ПО

19:00 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон Vivo
Смартфон Vivo
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Смартфон Vivo. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайский производитель смартфонов Vivo планирует исполнять требование закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на устройства для продажи в России, при этом компания обещает поставки таких смартфонов без задержки - об этом сообщили РИА Новости в компании "Vivo Россия".
В РФ принят закон о запрете продажи с 1 июля электронной техники без предустановленного российского ПО. ФАС разработала концепцию проекта постановления о такой предустановке на определенные виды техники. Согласно проекту, для поисковиков и браузеров поиска, а также картографических и навигационных сервисов требование может вступить в силу с 1 июля 2019 года, а следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - с июля 2021 года.
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"Vivo планирует исполнять требования российского законодательства о предустановке российского ПО для продажи смартфонов в России. Компания подтверждает, что успеет произвести все необходимые изменения в сроки, установленные этим законом. Продукты, отвечающие требованиям закона с предустановленным ПО, будут поставляться на российский рынок своевременно без задержек", - заявили в пресс-службе компании.
Там отметили, что с технической точки зрения у Vivo все необходимые процессы отработаны и протестированы. Так, уже более года компания сотрудничает с "Яндексом" в рамках предустановки его поискового сервиса на устройства. "Vivo считает российский рынок перспективным и особое внимание уделяет потребностям его пользователей. Компания всегда открыта для сотрудничества с российскими производителями ПО, которые популярны у российских пользователей вне законодательных инициатив", - добавили в компании.
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"Vivo приветствует любую инициативу, которая сделает проще пользование смартфонами. Наши соотечественники - одни из самых активных пользователей смартфонов в мире, и мы рады пойти им навстречу, чтобы сделать наши смартфоны еще привлекательнее для них", — заключили в пресс-службе.
Vivo занимается созданием продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций, число пользователей которых превышает 300 миллионов человек. Смартфоны Vivo представлены в 36 странах. По итогам 2019 года Vivo вошел в топ-5 по объему поставок смартфонов в России и занял 4% рынка, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на данные консалтинговой компании Canalys. По данным ритейлера "Связной" смартфоны Vivo в 2019 году заняли 1,1% российского рынка смартфонов в штучном выражении (по продажам) и 0,7% - в денежном.
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