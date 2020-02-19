В Иране от коронавируса погибли два человека

ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Два человека, зараженных Два человека, зараженных коронавирусом , скончались в Иране , сообщил глава отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"К сожалению, оба человека, принимая во внимание их солидный возраст, скончались", - написал он в Twitter, подчеркнув, что предварительные результаты анализов на коронавирус у двух человек были положительными.

Он также разместил на своей странице видео с замглавы минздрава Ирана, сообщившего, что заразившиеся вирусом являются гражданами Ирана, жителями Кума - города, являющимся местом паломничества шиитов со всего мира.

Власти Ирана информировали общественность о заражении двух человек в среду, в этот же день сообщили о гибели двух человек - прежде было несколько подозрений на заболевание, что чиновники не подтверждали.

По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран из Китая.