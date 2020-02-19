В Иране от коронавируса погибли два человека

ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране, сообщил глава отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
"К сожалению, оба человека, принимая во внимание их солидный возраст, скончались", - написал он в Twitter, подчеркнув, что предварительные результаты анализов на коронавирус у двух человек были положительными.
Он также разместил на своей странице видео с замглавы минздрава Ирана, сообщившего, что заразившиеся вирусом являются гражданами Ирана, жителями Кума - города, являющимся местом паломничества шиитов со всего мира.
Власти Ирана информировали общественность о заражении двух человек в среду, в этот же день сообщили о гибели двух человек - прежде было несколько подозрений на заболевание, что чиновники не подтверждали.
По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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