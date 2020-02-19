Запуск "Союза МС-16" к МКС не перенесут из-за замены экипажа

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Старт корабля "Союз МС-16", запланированный на 9 апреля, не будут переносить из-за замены российской части его экипажа, сообщил журналистам в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Девятое апреля остается, дата остается", - сказал он.
Российских космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина, которые должны были лететь на этом корабле, решили заменить на дублеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера "по медицинским показаниям".
Вагнер и Иванишин должны были отправиться на Международную космическую станцию на следующем корабле "Союз МС-17".
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Николай Тихонов получил травму и может быть лишен возможности полететь в космос именно в этот раз.