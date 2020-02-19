Запуск "Союза МС-16" к МКС не перенесут из-за замены экипажа

Российских космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина, которые должны были лететь на этом корабле, решили заменить на дублеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера "по медицинским показаниям".

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Николай Тихонов получил травму и может быть лишен возможности полететь в космос именно в этот раз.