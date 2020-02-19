Главы "Газпрома" и австрийской OMV обсудили "Северный поток – 2"

"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа", - сообщается в релизе.

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.