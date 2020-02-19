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Главы "Газпрома" и австрийской OMV обсудили "Северный поток – 2"
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РИА Новости

Главы "Газпрома" и австрийской OMV обсудили "Северный поток – 2"

18:55 19.02.2020
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и австрийской OMV AG Райнер Зеле обсудили перспективы сотрудничества и реализацию проекта "Северный поток-2", говорится в сообщении российской компании.
"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа", - сообщается в релизе.
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Отдельное внимание стороны уделили проекту строительства газопровода "Северный поток-2", - уточняет "Газпром".
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Строительство газопровода Северный поток-2
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Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVАлексей МиллерГазпромЭкономика
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