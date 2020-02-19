Педерсен заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе

ООН, 19 фев – РИА Новости. Гуманитарная ситуация в провинции Гуманитарная ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии ухудшается на фоне продолжения там боев, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен

"С сожалением могу доложить Совету (безопасности ООН), что столкновения, включая тяжелые удары с земли и воздуха, продолжаются … Мы обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии и страданиями мирных жителей", - заявил Педерсен, выступая на заседании СБ ООН в режиме видеоконференции.

По его словам, в результате "продолжающегося наступления" свои дома с 1 декабря 2019 года покинули почти 900 тысяч человек, подавляющее число которых – женщины и дети. Сотни мирных жителей за это время были убиты или умерли.

Педерсен сообщил, что российские войска в Сирии "активно поддерживают военную операцию сирийского правительства".

"HTS* ("Хейят Тахрир аш-Шам"*) и другие террористические группы сохраняют значительное присутствие в (провинции) Идлиб", - сказал Педерсен, отметив, что СБ ООН ранее принял резолюции о борьбе с ними. Вместе с тем спецпосланник указал на необходимость защиты мирного населения при проведении таких контртеррористических операций.

Москва и Дамаск неоднократно указывали, что операция в провинции Идлиб проводится против террористов. Действия армии Сирии в Идлибе – естественная ответная мера по отдалению террористов от внешнего периметра зоны деэскалации, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию, которая отвечает на провокации.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.