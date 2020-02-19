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Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
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РИА Новости

Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе

19:03 19.02.2020 (обновлено: 23:51 19.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи со слухами о распространении нового коронавируса.
После начала вспышки заболевания в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и интернете неоднократно появлялись предположения, что новый вирус мог "утечь" из расположенного в городе института.

"Распространились ложные слухи относительно нашей лаборатории о том, что "вирус был создан искусственно", что "вирус просочился из лаборатории P4, которая находится под контролем военных", о том, что "научный сотрудник умер от коронавируса", о том, что "научный сотрудник был первым заболевшим" и другие сплетни, которые приковали к себе внимание всего мира и нанесли огромный урон нашим научным сотрудникам, которые борются с эпидемией на передовой, это также серьезным образом мешает нашей ключевой научно-технической миссии по борьбе с эпидемией", — говорится в опубликованном письме от имени научного состава института.

В послании отмечается, что с начала эпидемии институт работает над решением научно-технических вопросов, связанных с профилактикой заболевания, а его сотрудники строго соблюдают все правила безопасности и контроля.
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Ученые вечером 30 декабря получили из уханьской больницы образец анализа пневмонии неизвестного происхождения, после чего исследовали его в течение 72 часов. Второго января они определили последовательность ДНК нового типа коронавируса, еще через три дня изолировали штамм и уже 11 января передали ВОЗ последовательность вируса.
Одновременно с этим институт работал над исследованием первопричины заболевания и источника вируса, проверкой возбудителя болезни, разработкой и исследованием противовирусного препарата и вакцины.
"Оглядываясь на этот месяц огромных усилий, сделанных нами, мы можем сказать, что наша совесть чиста", — говорится в письме.
В завершение сотрудники института призвали всех объединиться и работать над решением научно-технических вопросов и профилактикой эпидемии.
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
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Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2004 человека, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиасообщение с КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайУхань
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