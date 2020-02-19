Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе

"Распространились ложные слухи относительно нашей лаборатории о том, что "вирус был создан искусственно", что "вирус просочился из лаборатории P4, которая находится под контролем военных", о том, что "научный сотрудник умер от коронавируса", о том, что "научный сотрудник был первым заболевшим" и другие сплетни, которые приковали к себе внимание всего мира и нанесли огромный урон нашим научным сотрудникам, которые борются с эпидемией на передовой, это также серьезным образом мешает нашей ключевой научно-технической миссии по борьбе с эпидемией", — говорится в опубликованном письме от имени научного состава института.