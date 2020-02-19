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Экипаж, который должен лететь на МКС 9 апреля, заменят на дублеров
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РИА Новости

Экипаж, который должен лететь на МКС 9 апреля, заменят на дублеров

18:45 19.02.2020 (обновлено: 18:57 19.02.2020)
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© Фото : Twitter/Intl. Space StationКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российская часть экипажа корабля "Союз МС-16", который должен лететь к Международной космической станции (МКС) 9 апреля, будет заменена на дублёров, сообщил журналистам в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"С сожалением должен сказать, что в виду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полету, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменен на дублеров", - сказал он в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Крикалев уточнил, что вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС полетят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Также в составе экипажа был американский астронавт Кристофер Кессиди, но "Роскосмос" пока не обсуждал с НАСА вопрос об изменении экипажа.
Исполнительный директор также отметил, что медицинские показания "связаны с подготовкой на Земле".
Исполнительный директор "Роскосмоса" добавил, что судьба Тихонова и Бабкина пока не ясна: смогут ли они все-таки отпроситься в космос в будущем, будет зависеть от медицинских показаний. Никаких подробностей о здоровье космонавтов он не привел, объяснив это конфиденциальностью информации, но уточнил, что "временно не годен" один из них.
Крикалев также указал на то, что у нового экипажа вряд ли будет дублирующий, так как "дублеров дублеров обычно нам не нужно". Но, учитывая, что времени еще достаточно, руководство космической отрасли, возможно, решит подстраховаться.
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Тихонов уже дважды пытался попасть в космос. Первоначально он был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в связи с сокращением численности российского экипажа на МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Второй раз космонавт начал готовиться к полету осенью 2018 года. Однако вместо него опять полетел грузовой контейнер, чтобы высвободить место для отправки на МКС туриста из ОАЭ. В этом случае полет Тихонова мог состояться осенью 2019 года. Однако в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года все экспедиции были сдвинуты по срокам, включая полет Тихонова.
Это не первый случай, когда из-за медицинских проблем меняется программа пилотируемых полетов. В 1996 году российский космонавт Геннадий Манаков должен был полететь на орбитальную станцию "Мир", но за неделю до старта во время медицинского обследования у него был обнаружен микроинфаркт, поэтому российские космонавты в экипаже были заменены на дублеров. В 1985 году космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы, которые обострились во время пребывания на орбитальной станции "Салют-7". Из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.
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