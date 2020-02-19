Экипаж, который должен лететь на МКС 9 апреля, заменят на дублеров

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Российская часть экипажа корабля "Союз МС-16", который должен лететь к Российская часть экипажа корабля "Союз МС-16", который должен лететь к Международной космической станции (МКС) 9 апреля, будет заменена на дублёров, сообщил журналистам в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев

"С сожалением должен сказать, что в виду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полету, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменен на дублеров", - сказал он в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Крикалев уточнил, что вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС полетят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Также в составе экипажа был американский астронавт Кристофер Кессиди, но "Роскосмос" пока не обсуждал с НАСА вопрос об изменении экипажа.

Исполнительный директор также отметил, что медицинские показания "связаны с подготовкой на Земле".

Исполнительный директор "Роскосмоса" добавил, что судьба Тихонова и Бабкина пока не ясна: смогут ли они все-таки отпроситься в космос в будущем, будет зависеть от медицинских показаний. Никаких подробностей о здоровье космонавтов он не привел, объяснив это конфиденциальностью информации, но уточнил, что "временно не годен" один из них.

Крикалев также указал на то, что у нового экипажа вряд ли будет дублирующий, так как "дублеров дублеров обычно нам не нужно". Но, учитывая, что времени еще достаточно, руководство космической отрасли, возможно, решит подстраховаться.

Тихонов уже дважды пытался попасть в космос. Первоначально он был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в связи с сокращением численности российского экипажа на МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Второй раз космонавт начал готовиться к полету осенью 2018 года. Однако вместо него опять полетел грузовой контейнер, чтобы высвободить место для отправки на МКС туриста из ОАЭ. В этом случае полет Тихонова мог состояться осенью 2019 года. Однако в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года все экспедиции были сдвинуты по срокам, включая полет Тихонова.