Сын министра обороны Йемена погиб при покушении на главу ведомства

"Во время подрыва кортежа министра обороны погиб капитан Хамза Али аль-Макдаши, который приходился сыном министру обороны, а нам всем - уважаемым братом", - отметил ар-Рахби. Он также указал имена еще пяти погибших во время покушения, из которых еще один человек был родственником министра, трое офицеров и двое рядовых.