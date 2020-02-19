Госдума приняла в первом чтении проект о расширении полномочий ФАС

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы России в целях повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, внесенный правительством РФ.

"Картели являются одним из основных и тяжелейших нарушений в экономике, часто их просто называют раковой опухолью экономики. Это картели тормозят развитие страны, что особенно критично в годы, когда реализуются национальные проекты", - заявил на заседании ГД замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Документ предоставляет ФАС право осуществлять выемку (изъятие) документов и предметов по антикартельным расследованиям, самостоятельно вскрывать помещения и иные места, где они могут находиться, получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых осуществляется антимонопольный контроль. При этом уточняются требования к актам, являющимся основанием для такого изъятия и составляемым в ходе проверки.

За ФАС закрепляется и право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи в рамках расследований, связанных с установлением антиконкурентных соглашений, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Одновременно служба наделяется полномочием по ведению реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений с размещением информации о них в интернете.

Срок давности по всем делам об антиконкурентных соглашениях увеличивается проектом с трех до четырех лет, когда дело возбуждено до истечения трех лет с даты заключения или реализации сговора, в тех случаях, когда данные соглашения указывают на наличие признаков преступления - до шести лет. А запрет на уведомление о проведении внеплановых проверок предлагается распространить на все расследования об антиконкурентных соглашениях.