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Госдума приняла в первом чтении проект о расширении полномочий ФАС
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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о расширении полномочий ФАС

16:35 19.02.2020 (обновлено: 18:35 19.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы России в целях повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, внесенный правительством РФ.
"Картели являются одним из основных и тяжелейших нарушений в экономике, часто их просто называют раковой опухолью экономики. Это картели тормозят развитие страны, что особенно критично в годы, когда реализуются национальные проекты", - заявил на заседании ГД замруководителя ФАС Андрей Цариковский.
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Документ предоставляет ФАС право осуществлять выемку (изъятие) документов и предметов по антикартельным расследованиям, самостоятельно вскрывать помещения и иные места, где они могут находиться, получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых осуществляется антимонопольный контроль. При этом уточняются требования к актам, являющимся основанием для такого изъятия и составляемым в ходе проверки.
За ФАС закрепляется и право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи в рамках расследований, связанных с установлением антиконкурентных соглашений, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Одновременно служба наделяется полномочием по ведению реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений с размещением информации о них в интернете.
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Срок давности по всем делам об антиконкурентных соглашениях увеличивается проектом с трех до четырех лет, когда дело возбуждено до истечения трех лет с даты заключения или реализации сговора, в тех случаях, когда данные соглашения указывают на наличие признаков преступления - до шести лет. А запрет на уведомление о проведении внеплановых проверок предлагается распространить на все расследования об антиконкурентных соглашениях.
Профильные комитеты ГД поддержали проект при его последующей доработке. "Они (допполномочия - ред.) могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес и рискам злоупотребления правом со стороны проверяющих органов, а это может негативно повлиять на условия осуществления предпринимательской деятельности", - заявил зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.
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Денис КравченкоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФАндрей ЦариковскийРоссияЭкономика
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