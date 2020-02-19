Крашенинников рассказал о порядке вступления поправок в силу

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Основная часть норм, которые будут устанавливаться Конституцией после принятия закона о поправке, вступит в силу сразу после опубликования, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок.
"Сроки вступления, основная часть, я думаю, что вступит сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон. А другие нормы, например, которые связаны, допустим, с Госсоветом, мы не можем их ввести (сразу)", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о сроках вступления тех или иных положений закона.