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Крашенинников рассказал о порядке вступления поправок в силу
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о порядке вступления поправок в силу

18:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Основная часть норм, которые будут устанавливаться Конституцией после принятия закона о поправке, вступит в силу сразу после опубликования, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок.
"Сроки вступления, основная часть, я думаю, что вступит сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон. А другие нормы, например, которые связаны, допустим, с Госсоветом, мы не можем их ввести (сразу)", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о сроках вступления тех или иных положений закона.
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