Крашенинников рассказал о порядке вступления поправок в силу

"Сроки вступления, основная часть, я думаю, что вступит сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон. А другие нормы, например, которые связаны, допустим, с Госсоветом, мы не можем их ввести (сразу)", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о сроках вступления тех или иных положений закона.