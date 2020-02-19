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Путин провел рабочую встречу с Грефом
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РИА Новости

Путин провел рабочую встречу с Грефом

18:33 19.02.2020 (обновлено: 18:41 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Была беседа. Просто без камер", - сказал Песков.
Ранее на брифинге пресс-секретарь президента заявил, что Путин и Греф обсудят все актуальные вопросы работы банка, в том числе, покупку правительством акций Сбербанка у ЦБ.
Минфин и ЦБ ранее согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
Вчера, 12:03
Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий
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Дмитрий ПесковСбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефЭкономика
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