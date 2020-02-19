Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай

"1,6 миллиарда рублей... Минфин оценку прямых убытков от прекращения, от невозможности дальнейшего совершения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний, с этой оценкой согласился - с расчетом размера прямых убытков. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить. Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято", - сказал Дитрих, добавив, что в части автобусных перевозчиков компенсация не обсуждалась.