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Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай
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РИА Новости

Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай

18:30 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТУЛА, 19 фев - РИА Новости. Минфин согласился с оценкой компенсаций авиакомпаниям РФ в 1,6 миллиарда рублей в счет ущерба, вызванного приостановкой полетов в Китай, сроков выплат пока нет, обсуждается выделение денег из резервного фонда правительства, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"1,6 миллиарда рублей... Минфин оценку прямых убытков от прекращения, от невозможности дальнейшего совершения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний, с этой оценкой согласился - с расчетом размера прямых убытков. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить. Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято", - сказал Дитрих, добавив, что в части автобусных перевозчиков компенсация не обсуждалась.
Россия в связи с распространением коронавируса с 1 февраля закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании. С 14 февраля также приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний.
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Евгений ДитрихМинистерство финансов РФ (Минфин России)КитайРоссияЭкономика
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