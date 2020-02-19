Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T18:27+0300
https://ria.ru/20200219/1564980092.html
Преамбулу Конституции не стоит менять, считает Крашенинников
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1036x0_80_0_0_56675d250c1a94ddd8b2dfbdd62b12db.jpg
РИА Новости

Преамбулу Конституции не стоит менять, считает Крашенинников

18:27 19.02.2020
238
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Преамбулу Конституции РФ в процессе изменения Основного закона страны лучше "не трогать", считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Что касается преамбулы, я сразу хочу сказать ... мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать. Это первое. Второе: если мы к какому-то мнению придем, мы будем на последнем заседании комитета ее рассматривать", - сказал Крашенинников на заседании комитета, где обсуждаются поправки в проект об изменении Конституции РФ.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
Кроме того, сенатор Алексей Пушков озвучивал предложение о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Вчера, 17:09
Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
9010124
Обсудить 2
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о порядке вступления поправок в силу
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Комитет Госдумы отклонил поправку о введении должности вице-президента
Конституция Российской Федерации
Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В ВРНС раскритиковали реакцию звезд на заявление протоиерея Смирнова
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию
Конституция Российской Федерации
Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Мосгордума сменила руководителя аппарата
Фаст фуд
Питание в западном стиле нарушает работу мозга, заявили ученые
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Путин провел рабочую встречу с Грефом
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
Путин обсудил с Бегловым строительство артпарка в Петербурге
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния