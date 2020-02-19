Преамбулу Конституции не стоит менять, считает Крашенинников

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Преамбулу Конституции РФ в процессе изменения Основного закона страны лучше "не трогать", считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Что касается преамбулы, я сразу хочу сказать ... мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать. Это первое. Второе: если мы к какому-то мнению придем, мы будем на последнем заседании комитета ее рассматривать", - сказал Крашенинников на заседании комитета, где обсуждаются поправки в проект об изменении Конституции РФ.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
Кроме того, сенатор Алексей Пушков озвучивал предложение о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.