Преамбулу Конституции не стоит менять, считает Крашенинников

"Что касается преамбулы, я сразу хочу сказать ... мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать. Это первое. Второе: если мы к какому-то мнению придем, мы будем на последнем заседании комитета ее рассматривать", - сказал Крашенинников на заседании комитета, где обсуждаются поправки в проект об изменении Конституции РФ.