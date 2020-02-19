ФАС зафиксировала в Москве дефицит медицинских масок

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии, следует из данных мониторинга динамики цен на эти изделия за период с 10 по 17 февраля.

Как отмечается в материалах ФАС, под дефицитом подразумевается нехватка масок в более чем 50% обследованных аптечных организаций региона.

Рост розничных цен на маски в Москве по состоянию на 17 февраля составил 900% относительно 31 декабря 2019 года. В Карачаево-Черкесии этот показатель составил 100%. Высокие показатели роста наблюдаются также в Кабардино-Балкарии (рост цен на 233%) и Пермском крае (171%). Более скромные значения можно наблюдать в Кировской (88%), Архангельской (80%), Свердловской (80%) и Ростовской областях (76%).

Максимальная цена на маски в Москве за отчетный период составила 20 рублей за штуку, в Кабардино-Балкарии - 10 рублей. Самые дорогие маски были найдены в Пермском крае - 33 рубля за штуку, В Карелии и Архангельской области - по 24 рубля за штуку. Самые дешевые - в Тульской области - 6,3 рубля за штуку и в Адыгее - 6,5 рубля.

В начале февраля ФАС зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах и заявила, что готова применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.