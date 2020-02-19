Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике

Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей. Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.