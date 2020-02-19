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РИА Наука
2020-02-19T18:22+0300
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Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике
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РИА Новости

Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике

18:19 19.02.2020 (обновлено: 18:22 19.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковые ложки и вилки. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пластиковая посуда, не содержащая бисфенол А, представляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, имеющие в составе опасные химические вещества. Это выяснили ученые из Университета Миссури. Результаты исследования опубликовал MedicalXpress.
Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей. Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.
BPS снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые. Бисфенол А, в свою очередь, может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы.
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РИА НаукаУниверситет Миссури
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