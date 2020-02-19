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Грушко обсудил с послом Великобритании двусторонние отношения
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РИА Новости

Грушко обсудил с послом Великобритании двусторонние отношения

18:13 19.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в среду встречу с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт, в ходе которой обсуждались вопросы Brexit в контексте развития двусторонних отношений, а также взаимодействие Россия-НАТО, сообщили в МИД РФ.
"В ходе встречи были рассмотрены проблемы европейской безопасности, приоритеты работы ОБСЕ, Совета Европы, отношения Россия-НАТО", - отметили в МИД.
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"Особое внимание было уделено вопросам прекращения членства Великобритании в Европейском союзе в контексте дальнейшего развития двусторонних отношений", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Великобритания в 23.00 31 января (2.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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Как ранее Грушко заявил РИА Новости, что Brexit даст возможность перезагрузить повестку дня российско-британских отношений и выйти за рамки нынешних тем. По его словам, Москва готова заключать соглашения с Британией после ее выхода из Евросоюза, что является "объективной реальностью", без правовой базы невозможно поддерживать отношения. Кроме этого, Грушко отмечал, что Россия ожидает от Лондона инициативы по инвентаризации и адаптации правовой базы отношений в связи с Brexit.
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Дебора БроннертBrexitЕвросоюзАлександр ГрушкоВеликобританияРоссияВ мире
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