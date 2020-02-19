Грушко обсудил с послом Великобритании двусторонние отношения

"Особое внимание было уделено вопросам прекращения членства Великобритании в Европейском союзе в контексте дальнейшего развития двусторонних отношений", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Великобритания в 23.00 31 января (2.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.