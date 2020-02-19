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Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны
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РИА Новости

Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны

18:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Внесение в Конституцию РФ поправок о запрете отчуждения территорий страны – это своевременная и важная мера, которая позволит укрепить суверенитет России и определенно будет поддержана обществом, уверены участники круглого стола, прошедшего в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).
Как заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, этот пункт станет в будущем серьезным системным предохранителем и позволит сохранить единство России, поскольку уже сейчас ряд стран предъявляет РФ территориальные претензии.
"Поправки, связанные с суверенитетом крайне нужны и важны. Это своего рода "защита от дурака" – они не дадут никакому президенту в будущем расплачиваться за что-либо нашими территориями. Такие разговоры будут просто невозможны, нельзя будет одним росчерком пера поменять закон, придется менять конституцию, что вряд ли найдет поддержку как у ветвей власти, так и в обществе", – сказал эксперт.
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По словам директора Фонда исследования проблем демократии, члена ОП РФ Максима Григорьева, поправки, касающиеся невозможности отчуждения территорий, а также запрета на двойное гражданство для президента РФ, очень точно соответствуют общественному запросу.
"Это стопроцентное попадание в запросы гражданского общества в широком смысле. Исходя из тех настроений, которые есть, неотчуждаемость территорий рассматривается как абсолютный, важнейший, приоритетный принцип существования России. Это вопрос, по которому есть консенсус у самых разных групп населения", – заявил он.
При этом члены Общественной палаты отметили, что отдельные предложения по поправкам, в частности о закреплении приоритета российской конституции над международным правом, вызывают опасения у граждан. Однако, по словам экспертов, речь идет о фиксации и так существующих норм, касающихся единичных случаев.
"Никто не намерен полностью переписывать конституцию, речь идет о принятии отдельных поправок, которые уточняют положения действующего главного документа страны", – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, одна из целей, которую ставил президент, запуская процесс обсуждения поправок, уже достигнута – граждане не остались равнодушными.
"Эта обратная связь, температура нашего общества – этот замер дорогого стоит. И, конечно, это все будет так или иначе использовано. Понятно, что не в рамках конституции, но в других кодексах, в законотворческой деятельности и в понимании того, в какой стране мы живем и что волнует общество", – добавил Мартынов.
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Также эксперты отметили, что в общественном сознании нет противопоставления ныне действующей конституции и будущей. Есть понимание, что поправки делают документ лучше, но это не означает, что существующий закон плох.
"Главный мотив людей – это политическое участие и гражданственность. И ключевое значение имеет даже не содержание поправок, а то, что в стране происходит важнейшее политическое событие и граждан приглашают высказать мнение", – добавил председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко.
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