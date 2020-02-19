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ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России
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РИА Новости

ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России

18:06 19.02.2020 (обновлено: 18:09 19.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.
Таким образом, преступники перебрали уже пять зарубежных сервисов: кроме указанного, это Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Сейчас Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Tutanota из России, но пока (по данным на 18.00 мск) зайти на сайт можно без проблем.
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"В феврале анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.
Преступники использовали этот сервис и в прошлом году – было разослано 58 сообщений о "минирований" ряда регионов России. С 14 февраля проводится работа для ограничения доступа к этому ресурсу с территории России.
Программирование
29 января, 11:31
ФСБ вычислила новый источник массовой рассылки о "минировании" в РФ
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГерманияРоссияТехнологииПроисшествия
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