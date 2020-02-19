ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России

Таким образом, преступники перебрали уже пять зарубежных сервисов: кроме указанного, это Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Сейчас Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Tutanota из России, но пока (по данным на 18.00 мск) зайти на сайт можно без проблем.

"В феврале анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.