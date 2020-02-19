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В Египте открыли памятник Анне Павловой
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РИА Новости

В Египте открыли памятник Анне Павловой

18:04 19.02.2020 (обновлено: 18:07 19.02.2020)
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© РИА НовостиОткрытие памятника российской балерине Анне Павловой в Каире
Открытие памятника российской балерине Анне Павловой в Каире
© РИА Новости
КАИР, 19 фев - РИА Новости. Памятник российской балерине Анне Павловой торжественно открыли в среду в столице Египта Каире в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник Павловой выполнен на средства Ассоциации выпускников российских вузов. Автором скульптуры стал член Ассоциации Усама ас-Серуи, ранее возглавлявший культурный атташат посольства Египта в Москве. Памятник установлен на территории Института балета при Академии искусств Египта.
На церемонии присутствовали представители Академии искусств Египта и российские дипломаты. Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова поблагодарила от имени посольства Академию искусств за установку памятника и отметила роль скульптора ас-Серуи в поддержке российско-египетских отношений.
Скульптор в свою очередь рассказал, что это уже 72-я его работа, но останавливаться он не собирается. "Для меня Анна Павлова, конечно, знаменитая балерина, но для меня это первый памятник в Египте, посвященный русской женщине", - рассказал РИА Новости ас-Серуи. Родившаяся 12 февраля 1881 года Павлова несколько раз выступала с гастролями в этой арабской стране.
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По словам ас-Серуи, он планирует в течение года завершить памятники писателю Михаилу Шолохову и поэту Расулу Гамзатову для установки в Египте, и памятник литератору Михаилу Лермонтову, который установят в России.
Он отметил, что выбор кандидатур для памятников осуществляется на основе их узнаваемости среди египтян. "Я автор памятника Римскому-Корсакову. Все египтяне знают его, потому что его музыка - Шехерезада - исполняется в месяц поста Рамадан", - рассказал скульптор.
Церемония открытия памятника предварялась выступлением музыкантов Каирской консерватории, исполнивших произведения Чайковского и других композиторов.
Зубова также отметила роль Российского центра культуры и науки в Каире в установке памятника. Руководитель представительства Россотрудничества в Египте Алексей Теванян сообщил ранее РИА Новости, что 12 апреля планируется установка памятника космонавту Юрию Гагарину на территории Национального космического агентства Египта. По его словам, бронзовый бюст будет доставлен из России, выполнен он российским скульптором.
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КультураАнна ПавловаРоссияЕгипетВ мире
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