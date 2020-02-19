В Египте открыли памятник Анне Павловой

КАИР, 19 фев - РИА Новости. Памятник российской балерине Памятник российской балерине Анне Павловой торжественно открыли в среду в столице Египта Каире в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта, передает корреспондент РИА Новости.

Памятник Павловой выполнен на средства Ассоциации выпускников российских вузов. Автором скульптуры стал член Ассоциации Усама ас-Серуи, ранее возглавлявший культурный атташат посольства Египта в Москве. Памятник установлен на территории Института балета при Академии искусств Египта.

На церемонии присутствовали представители Академии искусств Египта и российские дипломаты. Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова поблагодарила от имени посольства Академию искусств за установку памятника и отметила роль скульптора ас-Серуи в поддержке российско-египетских отношений.

Скульптор в свою очередь рассказал, что это уже 72-я его работа, но останавливаться он не собирается. "Для меня Анна Павлова, конечно, знаменитая балерина, но для меня это первый памятник в Египте, посвященный русской женщине", - рассказал РИА Новости ас-Серуи. Родившаяся 12 февраля 1881 года Павлова несколько раз выступала с гастролями в этой арабской стране.

По словам ас-Серуи, он планирует в течение года завершить памятники писателю Михаилу Шолохову и поэту Расулу Гамзатову для установки в Египте, и памятник литератору Михаилу Лермонтову, который установят в России.

Он отметил, что выбор кандидатур для памятников осуществляется на основе их узнаваемости среди египтян. "Я автор памятника Римскому-Корсакову. Все египтяне знают его, потому что его музыка - Шехерезада - исполняется в месяц поста Рамадан", - рассказал скульптор.

Церемония открытия памятника предварялась выступлением музыкантов Каирской консерватории, исполнивших произведения Чайковского и других композиторов.