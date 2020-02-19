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"Ростелеком" увеличил долю в Tele2 до 100%
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РИА Новости

"Ростелеком" увеличил долю в Tele2 до 100%

18:29 19.02.2020 (обновлено: 18:43 19.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ООО "Мобител" (100%-ная "дочка" "Ростелекома") увеличило долю в "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) до 100% с 45%, говорится в сообщении "Ростелекома".
Тем самым закрыт один из трех этапов сделки по приобретению сотового оператора, пояснили РИА Новости в "Ростелекоме".
В середине февраля "Ростелеком" заключил с ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2), расчеты по сделке будут завершены в течение месяца.
Сделка по приобретению "Ростелекомом" 55% долей в Tele2 состоит из трех частей, ее суммарный объем - 132 миллиарда рублей. Первая часть сделки - приобретение 10% долей в Tele2 путем обмена на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе ООО "Мобител". Сделка происходит на безденежной основе, ее сумма - 24 миллиарда рублей. Обмен будет произведен со специальной проектной компанией "Телеком Инвестиции", которая будет представлять интересы акционеров Tele2.
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Вторая часть - приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства, привлекаемые путем допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за бумагу. Сумма сделки - 66 миллиардов рублей. Третья часть - приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства, которые планируется привлечь в виде кредитов. Сумма сделки - 42 миллиарда рублей.
По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале "Ростелекома" выросло на 708,083 миллиона штук - до 3,283 миллиарда (с учетом реализации действующими акционерами преимущественного права выкупа). В результате выкупа акций допэмиссии ВТБ получил 21,56% обыкновенных акций "Ростелекома". С учетом акций, полученных в обмен на 10% Tele2, доля принадлежащих ВТБ обыкновенных акций "Ростелекома" составит 31,56%. Согласно указу президента РФ, по итогам сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.
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