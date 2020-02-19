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В Пермском крае арестовали мужчину, проломившего череп младенцу
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РИА Новости

В Пермском крае арестовали мужчину, проломившего череп младенцу

18:00 19.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Житель посёлка Юго-Камский Пермского края заключен под стражу по обвинению в причинении перелома черепа пятимесячному ребенку, плачем мешавшему ему отдыхать, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, вечером 14 февраля пьяный мужчина избил свою сожительницу из-за того, что ее пятимесячный ребенок мешал ему отдыхать. После того, как женщине не удалось успокоить дочь, обвиняемый избил находящегося на руках матери младенца, нанося ему удары по голове. С переломом черепа девочка была госпитализирована в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, сейчас угроза жизни ребенка отсутствует, уточнили в СУСК.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мере пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление причин и условий, способствовавших данному преступлению", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 11:01
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПермский крайПроисшествия
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