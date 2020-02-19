В Пермском крае арестовали мужчину, проломившего череп младенцу

По данным ведомства, вечером 14 февраля пьяный мужчина избил свою сожительницу из-за того, что ее пятимесячный ребенок мешал ему отдыхать. После того, как женщине не удалось успокоить дочь, обвиняемый избил находящегося на руках матери младенца, нанося ему удары по голове. С переломом черепа девочка была госпитализирована в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, сейчас угроза жизни ребенка отсутствует, уточнили в СУСК.