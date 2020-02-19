Медведев отметил роль добровольческих организаций

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зампред Зампред Совета безопасности , председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил важную роль добровольческих организаций и призвал способствовать большей координации их работы.

"Это действительно особая такая история, добровольческая история, когда на помощь пострадавшим людям приходят не только профессиональные силы, - их может не хватать или просто они не успевают по каким-то причинам, - а те, кто делает это по зову сердца, или просто добровольческие объединения", - сказал Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций.

По его словам, это важно в любой стране, а в России особенно.

"Потому что заранее, что называется, ни от чего не подстрахуешься, а страна у нас очень-очень сложная", - сказал Медведев.

Он добавил, что к различным происшествиям и стихийным бедствиям в ряде случаев не подготовишься.

"И вот эта мобилизация, максимально быстрая по всем направлениям, когда профессионалы работают, и добровольцы начинают участвовать, помогают им, она помогает решать очень серьезные задачи, разбираться с очень серьезными проблемами", - сказал Медведев.

При этом он поддержал идею о том, что нужно добиваться правильной координации с добровольцами.