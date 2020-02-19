Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:59+0300
https://ria.ru/20200219/1564978568.html
Медведев отметил роль добровольческих организаций
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018161_0:34:2999:1721_1036x0_80_0_0_d5597a98fd0c613e11e4897139199e34.jpg
РИА Новости

Медведев отметил роль добровольческих организаций

17:59 19.02.2020
164
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил важную роль добровольческих организаций и призвал способствовать большей координации их работы.
"Это действительно особая такая история, добровольческая история, когда на помощь пострадавшим людям приходят не только профессиональные силы, - их может не хватать или просто они не успевают по каким-то причинам, - а те, кто делает это по зову сердца, или просто добровольческие объединения", - сказал Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций.
Добровольцы представили свои проекты и предложения президенту России
5 декабря 2019, 18:16Школа волонтера
Добровольцы представили свои проекты и предложения президенту России
По его словам, это важно в любой стране, а в России особенно.
"Потому что заранее, что называется, ни от чего не подстрахуешься, а страна у нас очень-очень сложная", - сказал Медведев.
Он добавил, что к различным происшествиям и стихийным бедствиям в ряде случаев не подготовишься.
"И вот эта мобилизация, максимально быстрая по всем направлениям, когда профессионалы работают, и добровольцы начинают участвовать, помогают им, она помогает решать очень серьезные задачи, разбираться с очень серьезными проблемами", - сказал Медведев.
В системе Добровольцы России зарегистрирован миллионный пользователь
21 ноября 2019, 12:12Школа волонтера
В системе "Добровольцы России" зарегистрирован миллионный пользователь
При этом он поддержал идею о том, что нужно добиваться правильной координации с добровольцами.
"Я абсолютно согласен с тем, что вы говорили: необходима координация таких действий, потому что, еще раз повторю, страна огромная, очень сложная, и даже для того, чтобы собрать добровольцев, которые имеют какие-то навыки в тех или иных вопросах, и, допустим, направить, там, за тысячи километров, уже требуется организационный ресурс. Но этот ресурс у нас есть: у нас "Молодая гвардия", у нас есть "Единая Россия", у нас есть отряды, которые ребята возглавляют, нужно добиться правильной координации. Давайте это делать", - заключил Медведев.
401005
Обсудить 0
Дмитрий МедведевМолодая гвардия Единой РоссииЕдиная РоссияСовет Безопасности РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал больше говорить о героических поступках молодых людей
Конституция Российской Федерации
Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев призвал провести работу по паспортизации воинских захоронений
Медицинская концепция будущего
Турчак оценил идею дать врачам доступ к обезличенным медданным
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
Путин обсудил с Бегловым строительство артпарка в Петербурге
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Валерий Куликов
Валерия Куликова назначили замруководителя Ространснадзора
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Комитет Госдумы отклонил поправку о введении должности вице-президента
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Мишустин освободил Афанасьева от должности зампреда правления ПФР
Замглавы Министерства экономического развития РФ Полина Бадасен
Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния