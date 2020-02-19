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2020-02-19T17:57+0300
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Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
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РИА Новости

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

17:57 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание эстонского парламента в Таллине
Здание эстонского парламента в Таллине
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Здание эстонского парламента в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
За принятие резолюции проголосовали 72 депутата, против был один, шестеро не приняли участия в голосовании. Всего в парламенте работает 101 депутат.
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"Поддерживая Польшу и другие европейские страны, которых Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны, парламент осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии", - говорится в документе.
В резолюции утверждается, что Вторая мировая война якобы стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией. "Фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишении жизни и свободы", - отмечается в резолюции.
Ранее председатель эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон раскритиковал позицию России по истории Второй мировой войны, в частности в отношении Польши. Он призвал парламент Эстонии последовать примеру Польши, где сейм (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 года
28 января, 11:09
В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"
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Обсудить 8
Марко МихкельсонВторая мировая война (1939-1945)ЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Только полный бойкот эстонского руководства, включая санкции, и поддержка соотечественников. Нельзя попустительствовать такому беспределу.
19 февраля, 19:30
Владимир Ф. Быченков
7910101
И эти люди строили вместе с нами коммунизм???
19 февраля, 19:13
Von Stirliz
42211020
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