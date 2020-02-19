Додон является самым популярным политиком в Молдавии, показал опрос

КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Февральский опрос населения Февральский опрос населения Молдавии показал, что президент Игорь Додон является самым популярным политиком в республике, его рейтинг доверия вырос на 1,1% по сравнению с январем этого года, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

Опрос показал, что наибольшим доверием и популярностью у жителей Молдавии пользуется действующий президент страны Игорь Додон, его поддержали 30,2% опрошенных (29,1% - в январе). Следом идут премьер Майя Санду с 15,3% (ранее — 16,7%) и мэр Кишинева Ион Чебан — 9,1% (ранее — 8,8%). Председатель парламента Зинаида Гречаный набрала 6,8% (ранее — 4,7%).

Экс-премьер и глава Демпартии Павел Филип получил 6,3%, экс-глава МВД Андрей Нэстасе — 4,4%, премьер Ион Кику — 4,3%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый — 2,1%, глава автономии Гагаузии Ирина Влах — 1,3%, экс-президент Владимир Воронин — 1,1%, глава партии "Шор" Илан Шор — 0,9%, экс-премьер Владимир Филат —0,7%. При этом 0,8% опрошенных не смогли найти устраивающий их вариант среди предложенных, 10,5% жителей Молдавии вообще не доверяют политикам, а 6,2% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.

Также респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы президента республики. Кандидатуру Додона готовы поддержать 35,3% респондентов, Санду — 16,1%, Филипа — 6,7%, Нэстасе — 4,6%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 9,9%. Против всех готовы проголосовать 6,8% опрошенных, не могут ответить 12,9%, не хотят участвовать в выборах — 7,7%. При этом выборы президента Молдавии должны пройти осенью этого года.

Опрос был проведен с 12 по 16 февраля, в нем приняли участие 1173 человека из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.