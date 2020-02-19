Питание в западном стиле нарушает работу мозга, заявили ученые

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ученые считают, что питание в так называемом "западном стиле", когда в рационе преобладает сладкая и жирная пища, приводит к неконтролируемому потреблению пищи, причина которого связана с нарушениями в области мозга, называемой гиппокампом. Результаты исследования Ученые считают, что питание в так называемом "западном стиле", когда в рационе преобладает сладкая и жирная пища, приводит к неконтролируемому потреблению пищи, причина которого связана с нарушениями в области мозга, называемой гиппокампом. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science,

Специалисты из австралийского Университета Маккуори в Сиднее вместе с британскими и американскими коллегами провели эксперимент, целью которого было определить, как влияет на мозг диета с высоким содержанием жиров и сахара.

В исследовании участвовали 110 молодых — от 20 до 23 лет — здоровых людей, не склонных к полноте, не страдающих хроническими заболеваниями и придерживающихся более или менее здорового питания. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Одна из них, определенная в качестве контрольной, продолжала питаться теми же продуктами, что и в обычной жизни. Вторая в течение недели получала питание "в западном стиле" — фаст-фуд и сладости (бельгийские вафли).

В первый и последний день эксперимента до и после еды участники проходили тесты на запоминание слов, и, пробуя на вкус некоторые виды пищи, оценивали свое желание съесть что-то из продуктов с высоким содержанием сахара. Ученые при этом наблюдали с помощью методов нейровизуализации, какие процессы происходят в мозге участников.

Эксперимент показал, что всего за неделю у добровольцев из группы так называемой "западной диеты" ухудшились результаты тестов на память. Но больше всего ученых обеспокоил тот факт, что эти участники с большей охотой ели сладости и фаст-фуд сразу после завтрака, хотя и были сыты. Если диета с высоким содержанием жиров и углеводов затрудняет регуляцию аппетита, возникает положительная обратная связь, приводящая к хроническому перееданию, ожирению и сопутствующим болезням.

Ученые связывают все эти проявления с повреждениями гиппокампа — области мозга, которая регулирует память и аппетит. Предыдущие исследования на животных показали, что именно гиппокамп страдает от рациона с высоким содержанием сахара и жиров. При нормальной его работе мы вспоминаем о еде, только когда проголодаемся, а если гиппокамп работает неправильно, к еде тянет постоянно.

"Всего неделя на западной диете — и сухие завтраки и шоколад станут для вас вожделенными, даже если вы сыты, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи профессор психологии в Университете Маккуори Ричард Стивенсон (Richard Stevenson). — Вам становится сложнее сопротивляться, вы начинаете съедать лишнее, это, в свою очередь, приводит к еще большему повреждению гиппокампа и запускает порочный цикл переедания".

В долгосрочной перспективе питание в западном стиле способствует ожирению и диабету, а оба этих заболевания связаны с ухудшением работоспособности мозга и риском развития деменции, считают ученые.

"Новая идея заключается в осознании того, что диета в западном стиле может вызывать довольно тонкие когнитивные нарушения, которые подрывают контроль над аппетитом, что постепенно открывает путь для всех негативных эффектов в будущем", — говорит Стивенсон.